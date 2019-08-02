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高雄高球慈善賽劉嬿摘冠 榮耀獻病父

最新更新：2019/08/02 19:46

（中央社記者龍柏安台北2日電）手中抱著冠軍獎盃，眼中噙著淚水，台灣女子高球好手劉嬿要將冠軍獻給正住院治療的父親，希望老爸能和她一樣，做到該做的事情，堅強對抗疾病。

2019高雄市女子高爾夫慈善公開賽，今天在高雄高爾夫俱樂部進行最終回，比賽歷經雷雨中斷、延長加賽，最後劉嬿在延長賽，靠著一記21呎長推捕鳥奪得本季首冠，獨得新台幣54萬元冠軍獎金，還包括一台要價超過10萬元的碳纖變速自行車。

正規賽打完，包括劉嬿在內，共有5人同以低於標準2桿的214桿並列第1，只能透過「加班」決勝負，劉嬿在延長賽第2桿就直攻果嶺，小白球停在洞口後方約3支旗桿距離的位置，沒想到她輕輕一推，球聽話地滾進洞內，這隻「再見小鳥」也讓她如願拿下冠軍。

劉嬿坦言，這是她職業生涯第4次打延長賽，心情上一點都不緊張，因為過去她3度在延長賽亮相，僅有1次失手，今天她把握機會，再加上一點運氣，也順利留下冠軍。

而談到奪冠後的感想時，劉嬿忍不住留下淚水，她盼人在醫院治療的父親能夠堅強對抗病魔，就像她一樣做到該做的事。

而延長賽爭冠失利的台灣好手張靖翎、李欣以及泰國女將歐妮查（Ornnicha Konsunthea）與帕琳達（Parinda Phokan），4人並列亞軍收場，每人各贏得獎金17.1萬元。（編輯：謝雅竹）1080802

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