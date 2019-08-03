朱育賢超前轟桃猿超車悍將 郭建霖笑說壓力大

（中央社記者楊啟芳新北3日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，Lamigo桃猿對富邦悍將，靠著朱育賢敲超前陽春砲，桃猿以5比2奪5連勝，超車悍將爬上首位，代總教練郭建霖賽後笑說，這2天壓力真的很大。

4局下悍將的林益全轟出2分全壘打，這是林益全本季第19轟、生涯第163轟，超越林仲秋成為聯盟生涯全壘打數第4多的選手，僅次於張泰山289支、林智勝271支、彭政閔191支。

不過5局上桃猿的陽耀勳轟出陽春砲後，林承飛敲二壘安打，陳晨威再敲追平安打。6局上朱育賢用陽春砲超前比分，7局上再攻下2分，終場桃猿以5比2擊退悍將，奪下5連勝，下半季排名超車悍將變第一，領先0.5場勝差。

桃猿總教練洪一中這幾天請喪假，由首席教練郭建霖代為執掌兵符，拿下2連勝還超車悍將，郭建霖表示，「大家都表現很好，投手不錯、作戰也都很成功，選手很努力。」不過郭建霖也笑說，這幾天體會到當總教練的壓力，不是一般人能想像，這2場壓力很大，洪總真的不簡單。

單場MVP由敲超前陽春砲的朱育賢獲得，朱育賢上半季就敲出22轟，雖然7月僅敲出1轟，陷入小低潮，不過安打都有穩定輸出，昨天單場4安，今天也有3安打。朱育賢說：「維持真的比較難，但要趕快做出應對，前幾年低潮時都會鑽牛角尖在動作上，但今年就堅持之前自己做的。」

朱育賢說，前陣子狀況不好主因是太想敲長打，容易揮到引誘球，但打擊教練曾豪駒提醒他，要多往反方向攻擊，將球帶進來一點，等狀況回來時再拉打就好。

桃猿先發投手王溢正投4局，被敲3支安打，包含一發全壘打，失2分，因為左手遭強襲球打中提早退場，勝投由第二任投手賴智垣獲得。不過郭建霖表示，王溢正的骨頭沒有問題，只是稍微腫起來。（編輯：張芷瑄）1080803