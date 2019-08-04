東引軍事越野障礙賽 混血美女雷理莎封后

（中央社馬祖4日電）2019東引軍事越野障礙賽16公里菁英組今天登場，第一次到馬祖參加路跑的周青，以大會最快的1小時07分06秒勇奪男子組第一；女子組部分，混血美女雷理莎以1小時20分38秒封后，兩人各抱走7萬元獎金。

東引軍事越野障礙賽16公里精英組賽事，上午7時在忠誠門前廣場鳴笛開跑。路線經中柱港→中正路→東引遊客中心→東引酒廠→中柱坑道→安東坑道前→東引發電廠→燈塔路→燈塔前折返（取信物點）→北澳路→東湧公園→南澳路→感恩亭→三山據點（取信物點）→西引五百障礙→忠誠門（終點），總爬升高度274公尺。

僅以1小時7分就完成挑戰的周青，提前在3天前就抵達東引，展開練跑適應地形。第一次到馬祖比賽的周青表示，東引的賽道起伏很大，非常具有挑戰性，但是沿途風光美麗，是一個很棒地方。

男子組第二名李智群也是第一次參加馬祖的比賽，時間為1小時9分53秒；曾贏得南、北竿馬拉松第一名的黃世昌，這次到東引參加越野障礙賽，以1小時11分22秒成績名列第三。

今天也是東引軍事越野障礙賽二天賽程，雷艾美、雷里莎與雷達達3姐妹始終是最耀眼的焦點。參賽的大姐雷艾美、二姐雷里莎不但顏值破表，比賽成績也讓人刮目相看，最後雷里莎、雷艾美分別以1小時20分38秒、1小時43分09秒成績，勇奪女子組第一名與第三名。女子組第二名為曾夙靖，成績為1小時30分15秒。

東引第一屆軍事越野障礙賽，包括4公里休閒組、8.5公里勇士挑戰組及16公里菁英競賽組近900人報名參賽。菁英競賽組，除了要挑戰16公里的起起伏伏道路，還必須通過攀網、翻牆、爬竿等十餘關卡，十足考驗選手的體力與耐力。（編輯：林沂鋒）1080804