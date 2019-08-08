羅傑斯盃網賽 謝淑薇女雙晉級8強

（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣網球一姐謝淑薇今天和比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）聯手，在羅傑斯盃網球賽女雙次輪以2比0淘汰日本組合二宮真琴與穗積繪莉，晉級8強。

謝淑薇上個月在溫布頓網球錦標賽，才和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）聯手奪冠，而轉戰羅傑斯盃網賽，史翠可娃休兵沒有參賽，謝淑薇改和佛莉普金絲合拍，兩人榮膺大會女雙第4種子，首輪輪空直接晉級次輪。

雖是新組合，不過謝淑薇與佛莉普金絲的「台比聯軍」表現依舊給力，兩人首盤開局連破對手2次發球局，一口氣連下4局，取得大幅領先。

沒想到挨打的日本組合，在0比4落後下展開反撲，不但兩度攻破「台比聯軍」的發球局，也一度追成3比4落後，所幸謝淑薇和佛莉普金絲即時擺脫亂流回穩，接下來再連拿2局，先以6比3開胡。

次盤戰況陷入拉鋸，雙方一路僵持互咬，12局打完兩組人馬以6比6持平，進入搶7決勝負，不料全場頑強抵抗的日本組合，在最後的搶7氣力放盡，讓「台比聯軍」連拿7分，以7比0拿下晉級門票。

至於雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，今天則意外踢到鐵板，兩人以1比6、4比6不敵烏克蘭的克奇諾（Nadiya Kichenok）與美國老將史皮爾茲（Abigail Spears）的跨國組合，提前止步16強。（編輯：張雅淨）1080808