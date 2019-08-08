男排雙胞劉鴻敏劉鴻杰拆夥 旅日不當隊友變對手

台灣排球雙胞胎兄弟檔劉鴻敏（左）、劉鴻杰（右）將在新球季各自加盟日本排球一級聯賽強隊松下黑豹及名古屋狼犬，兩人首次不當隊友而成對手。中央社記者龍柏安攝 108年8月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）打從娘胎開始，台灣排球「電眼雙帥」劉鴻敏與劉鴻杰始終密不可分，這對男排雙胞胎無論唸書、打球都在一起，如今兄弟倆將旅日各分東西，兩人異口同聲說：「上了場就是對手。」

台灣男排主攻手劉鴻敏今天宣布，將加盟日本男排頂級豪門球隊松下黑豹，而老弟劉鴻杰則趕在2天前搶先公布，新球季將披上名古屋狼犬戰袍，兄弟在日本排球聯賽聚首時，將不再是隊友，而是對手。

今天雖是劉鴻敏的加盟記者會，劉鴻杰也出席捧場，劉鴻杰承認，一路走來他倆兄弟都在一起，也很習慣什麼都在一起的日子，但他們知道，總有「分手」的一天，他笑說：「這是夢寐以求的舞台，對於接下來的對決，我迫不及待，超興奮也超期待。」

劉鴻敏也說，他很期待要和劉鴻杰場上對決，「我不會把他當家人，會當成自己的對手」。

劉鴻杰也說，球場上本來就是你死我活，兄弟情等下了球場再談，「等到我們對決時，他最好可以上場，而不是坐板凳，否則等我們贏了他們，他又嘴說是因為他沒打」。

劉鴻敏加盟的黑豹隊，是日本排球聯賽的超級強權，陣中還有非常多國家隊主力球員，黑豹教練川村慎二透露，劉鴻敏加盟後，得先面對球隊內部的強大競爭，希望透過良性競爭，能爭取到更多的上場時間。（編輯：張芷瑄）1080808