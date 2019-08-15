彭政閔花蓮最終戰猛打賞 陳子豪雙響砲兄弟勝獅

中信兄弟彭政閔（圖）生涯花蓮最終戰，靠著陳子豪轟出單場雙響砲，兄弟以7比4擊退統一獅，彭政閔也演出猛打賞表現。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月15日

（中央社記者楊啟芳台北15日綜合報導）中華職棒昨天在花蓮棒球場的比賽，由統一獅對中信兄弟，靠著陳子豪轟出單場雙響砲，兄弟以7比4擊退獅隊，此戰為彭政閔生涯在花蓮最終戰，演出猛打賞表現。

1局上獅隊的林安可先轟出陽春全壘打，先馳得點，林安可10日才升一軍，隔天就敲出生涯首轟，這場再敲出第2轟。不過下個半局兄弟的王威晨先敲1打點二壘安打，陳子豪再敲2分全壘打，兄弟取得3比1領先。

4局下兄弟在一、三壘有人時，吳東融敲出三壘安打，帶有2分打點；7局下陳子豪又敲出2分砲，終場兄弟以7比4擊退獅隊，單場MVP由敲雙響砲的陳子豪獲得，本季累積16轟。兄弟超車富邦悍將位居下半季第二，落後Lamigo桃猿1場勝差。

彭政閔今年球季打完就要退休，此戰是他生涯最後一場在花蓮的賽事，吸引5000名觀眾進場看球，先發打第5棒，4打數敲3支安打，演出猛打賞。賽後兄弟球團也為彭政閔舉辦簡單儀式，這是繼澄清湖、天母球場後，第3個主場告別活動。

彭政閔感謝從各地到花蓮看球的球迷，以及在地鄉親，他說：「每次來花蓮比賽大家都很熱情，還送小吃給我們吃。」道別活動上，獅隊的高國慶也獻上祝福，並與彭政閔擁抱。

高國慶是彭政閔在美和中學的學弟，高國慶笑說，彭政閔雖然是學長，但是被自己欺負了5年，代表真的是很好的學長。雖然現場球迷高喊兩人進行投打對決，由彭政閔當投手、高國慶當打者，不過彭政閔笑說：「還是先不要，留一點飯給後輩吃。」（編輯：林治平）1080815