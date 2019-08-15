LLB次青少棒中華隊3連勝 將爭國際組冠軍

（中央社記者楊啟芳台北15日綜合報導）LLB次青少棒賽亞太區代表中華隊今天與波多黎各區代表瓜亞馬交手，中華隊靠著先發投手王彥恩5局失1分壓制，加上打線發揮，以5比1奪勝，下一場將爭取國際組冠軍。

本屆LLB次青少棒賽由桃園市新明國中取得代表權，首局中華隊就有分數進帳，田明倫靠著失誤上壘後，李勛傑再補上安打，之後許庭綸也造成對方失誤，攻下1分。第2局則是黃博言選到保送後，利用暴投、犧牲打及暴投跑回本壘，拿下第2分。

第4局彭立宏的犧牲短打帶有2分打點，第6局王緯綸補上1打點二壘安打。波多黎各僅在4局上利用一發陽春砲攻下1分，終場中華隊以5比1擊退波多黎各，拿下3連勝，下一場賽事要爭取國際組冠軍，勝出就能與美國組冠軍爭奪世界冠軍。

中華隊今天派出王彥恩先發，主投5局僅被敲出3支安打，包含一支陽春砲，投2次保送、2次三振，失1分，奪下勝投。接替投球的王緯綸、吳敬恩各投1局，都沒有失分。

中華隊總教練黃湋志賽後表示，很高興能擊敗波多黎各，在先發投手王彥恩的壓制下，封鎖對方打擊，順利獲勝，希望後面國際組冠軍賽可以順利拿下，前進世界大賽。（編輯：唐聲揚）1080815