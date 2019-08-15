小馬青少棒孫易磊超前轟 中華隊3連勝晉決賽

小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，亞太區中華隊15日與地主區俄亥俄州揚斯敦隊交手，7局上中華隊孫易磊（圖）轟出超前陽春全壘打，以5比4奪3連勝，進軍決賽。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月15日

（中央社記者楊啟芳台北15日綜合報導）小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，亞太區中華隊今天與地主區俄亥俄州揚斯敦隊交手，中華隊從落後苦苦追趕，7局上孫易磊敲出超前轟，以5比4奪3連勝，進軍決賽。

1局上中華隊孫易磊先敲出安打，之後靠著下一棒的不死三振，以及對手失誤跑回第1分。不過2局下俄亥俄州揚斯敦隊利用保送、失誤及2支安打，攻下2分，反以2比1領先。

3局上中華隊曾譯威選到保送後，利用盜壘、暴投跑回追平分，不過下個半局被對方轟出2分全壘打，俄亥俄州揚斯敦隊又以4比2領先。

中華隊在4局上二、三壘有人時，劉俊緯敲出安打，帶有1分打點；6局上攻下1分追平後，7局上孫易磊轟出超前陽春全壘打，終場以5比4險勝俄亥俄州揚斯敦隊，奪下3連勝，成功晉級冠軍戰。若中華隊能在決賽勝出，將能完成小馬少棒、青少棒、青棒三冠王2連霸。

中華隊先發投手李斯特投3局，被敲8支安打，包含一支2分砲，失4分含2責失；第2任投手張元愷接手投4局，僅被敲出1支安打，送出5次三振，沒有失分，收下勝投。（編輯：張雅淨）1080815