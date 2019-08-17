陳仕朋投獅有心得搶勝 有望成悍將首名10勝土投

中職富邦悍將隊投手陳仕朋17日迎戰統一獅隊，主投7局僅失1分，有效壓制獅隊打線，率隊以3比1拿勝，也拿下本季第8勝。中央社記者謝靜雯攝 108年8月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）富邦悍將隊投手陳仕朋本季對統一獅投得特別順手，今天投7局6K失1分，有效壓制獅隊打線，率隊以3比1拿勝，悍將中止近期3連敗，陳仕朋拿本季第8勝，有望成悍將首名單季10勝本土投手。

陳仕朋本季站穩悍將隊先發輪值，與獅隊對戰成績更亮眼，今天賽前與獅隊交手4場先發，戰績2勝1敗，總計投23.1局被敲19支安打（1發全壘打），僅失5分責失分，對戰防禦率1.93。

陳仕朋今天先發，僅在2局接連被潘武雄、陳鏞基敲出二壘打失掉唯一1分，總計用83球投7局，僅被敲出5支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，順利幫助球隊止敗，與獅隊對戰防禦率降至1.78，獲頒單場最有價值球員（MVP）。

今天比賽獅隊2局上半先拿1分，悍將隊下半局靠著林哲瑄、高孝儀、王正棠、于孟馗、戴培峰接連安打，攻下2分、超前比數，8局再靠著楊晉豪二壘打、林益全適時安打，送回全隊第3分，順利拿下比賽勝利。

陳仕朋對獅隊投得特別順手，但他表示面對每支球隊心態都一樣，也可能是今天在主場新莊棒球場出賽，舒適度比較好，所以能投出比較好的內容。

悍將隊今天的投捕搭檔都是新生代，陳仕朋21歲、捕手戴培峰19歲，陳仕朋說，之前多是跟老經驗捕手林宥穎搭配，今天第一次和戴培峰搭檔，「跟林宥穎搭配，學長給我的幫助比較多，跟戴培峰搭配，兩人會不斷交換意見，在比賽過程中修正」。

今天兩隊先發投手陳仕朋、獅隊潘威倫都投出優質先發，潘威倫也稱讚，觀察年輕投手出賽，越來越能覺得他們可以掌控局面，看好他們持續進步；陳仕朋拿下本季第8勝，有望成為富邦悍將隊（不含前身）接手後首名單季至少10勝的本土投手。（編輯：張芷瑄）1080817