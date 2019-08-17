LamiGirls辣蜜趴 女孩感謝球迷相挺

（中央社記者張新偉桃園17日電）中職Lamigo桃猿今天在桃園主場舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，主角LamiGirls也對球迷深情喊話，謝謝粉絲在球場內外的相挺。

從2013年開始，Lamigo桃猿球團連續7年舉辦辣蜜趴以感謝球迷對女孩的支持，除了賽事5局中場的互動遊戲，賽後也在球場首次演出最新單曲Dancing Holiday，回饋球迷。

人氣超旺的LamiGirls不管在在臉書或是Instagram社群媒體上，所有成員的粉絲數加總都超過150萬人次，也成為電視節目、大小活動熱門邀請對象。成員籃籃說，不管在哪裡都可以看到球迷的身影，「很謝謝他們的支持」。

因應主題活動，球團也推出多樣化女孩商品，除EP外，還有女孩球員卡、抱枕、汽車香氛等。LamiGirls成員YURI表示，家人看到她的商品都愛不釋手，她要在爸爸的酒櫃放上她的EP、媽媽的車上放個人香氛、並送給妹妹她的個人大浴巾，讓家人能隨時隨看到她。

Lamigo桃猿隊同時也與暴雪娛樂旗下數位卡牌遊戲爐石戰記合作推出「辣蜜趴之爐石尋寶記」，除主題球衣外，更由Girls擔綱遊戲廣告拍攝，參與演出的菲菲說，在沙灘拍攝廣告的經驗很特殊，讓她印象深刻。

辣蜜趴這個週末一連兩天舉行，除了兩天賽前都會與果陀劇場合作的舞台劇「辣蜜新宇宙」，明天還將舉辦簽名會，前LamiGirls成員小帆、采依、小咪以及大米也將開心回娘家，與球迷敘舊。（編輯：卞金峰）1080817