陳偉殷後援2局無關勝敗 近兩場後援出賽挨5轟

（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅美邁阿密馬林魚隊投手陳偉殷，近兩場出賽挨轟數偏多，今天與科羅拉多洛磯隊交手，後援2局挨2轟，失掉2分責失分，近2場出賽挨5轟，球隊以4比11輸球、陳偉殷無關勝敗。

陳偉殷近兩場後援出賽有狀況，14日後援投2局被敲6支安打， 包括3發全壘打，失掉6分皆為責失分，今天與洛磯隊比賽，陳偉殷7局下半球隊3比9落後時接手後援。

陳偉殷1人出局後接連被麥馬洪（Ryan McMahon）、戴斯蒙（Ian Desmond）敲出全壘打，失掉2分，接著回穩，連抓2個出局數，沒有擴大失分危機。

陳偉殷8局續投，先讓打者敲出滾地球出局，接著被敲出安打，再接連讓打者敲出飛球出局，連抓2個出局數，完成投球任務；陳偉殷今天總計用38球投2局，被敲4支安打，投出1次三振，失掉2分責失分，賽後防禦率7.13。

馬林魚隊今天首局靠著陽春砲先馳得點，洛磯隊下半局靠著保送、安打、高飛犧牲打拿下追平分，洛磯隊2局再靠著接連2支二壘打、史托瑞（Trevor Story）全壘打，單局拿下3分、超前比數。

馬林魚隊3局、6局、9局各拿1分，但洛磯隊得分攻勢更多，5到7局、局局得分，今天洛磯隊全場總計敲出13支安打，包括5發全壘打，順利拿下比賽勝利。（編輯：翁翠萍）1080818