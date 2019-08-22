全國運動會倒數計時 形象短片與主題曲熱血登場[影]

影片來源：桃園事 YouTube頻道

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市政府今天公布以「你哪裡人」為主題，製作的「108年全國運動會」首支形象短片，並與創作歌手合作，量身打造熱血、輕快的主題曲「自己人」，目前已在各大數位平台上架。

108年全國運動會10月19日至24日將在桃園登場，市府繼日前釋出的2部「明星動滋動」宣導影片外，也準備一波波宣傳企劃，要吸引全台各年齡及族群的目光。

桃園市政府新聞處發布新聞稿表示，今年全運會以「你哪裡人」為行銷主軸，這句話不但是許多人初次見面的話題，也蘊含城市意識的較量，市府未來除將串連多個縣市推出企劃，首支形象短片也以此為主題，邀請各地運動員在鏡頭前小試身手，並重複以霸氣、略帶挑釁的台詞「你哪裡人」引起注意加深印象。

新聞處長詹賀舜表示，市府也找來創作歌手鼓鼓呂思緯包辦詞曲及演唱，製作全運會主題曲「自己人」，動感熱血、鮮明輕快的旋律，再加上描寫運動員不分晝夜揮汗追夢的歌詞，令人朗朗上口，除呼應行銷主軸「你哪裡人」，也蘊含「只要挺運動，都是自己人」的意思。（編輯：李錫璋）1080822

桃園市政府22日公布以「你哪裡人」為主題製作的「108年全國運動會」首支形象短片。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月22日