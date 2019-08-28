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戴培峰引導投手壓制桃猿 經驗更增加

最新更新：2019/08/28 21:11
中職富邦悍將捕手戴培峰（圖）27日搭配4名投手，壓制Lamigo桃猿打線，他28日表示，能贏桃猿很開心，不過也有沒有做好的地方，幸好有學長們提點，對自己很有幫助。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年8月28日
中職富邦悍將捕手戴培峰（圖）27日搭配4名投手，壓制Lamigo桃猿打線，他28日表示，能贏桃猿很開心，不過也有沒有做好的地方，幸好有學長們提點，對自己很有幫助。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年8月28日

（中央社記者楊啟芳新北28日電）中職富邦悍將捕手戴培峰昨天搭配4名投手，壓制Lamigo桃猿打線。戴培峰今天表示，能贏球很開心，不過也有沒有做好的地方，幸好有學長陳鴻文提醒，也會變成自己的經驗。

悍將昨天先發投手陳仕朋主投6局，僅被敲5支安打，沒有失分；後援的林羿豪、王尉永、陳鴻文各投1局也都沒有失分，聯手壓制本季團隊打擊率高達3成08的桃猿打線，捕手戴培峰功不可沒。

戴培峰是去年選秀狀元，近期開始獲得較多一軍機會。他今天表示，桃猿打線確實「很恐怖」，不過在蹲捕時並不會緊張，因為投手狀況都很好。對於先發投手陳仕朋，戴培峰認為他進步很多，球都控制在差不多的位置，即使失投也能馬上修正回來。

不過戴培峰說：「我也有一些沒做好的地方，像是鴻文學長在投時，我還用前一個投手的節奏去配球，但他有提醒我要怎麼做。」戴培峰也指出，昨天能贏桃猿很開心，不過只是一場比賽，會成為一個經驗。

不管有沒有先發，每天賽前戴培峰都會與日籍投捕教練古久保健二特訓，像是擋球、丟球與下盤部分。

戴培峰說：「訓練量真的滿多，不過古久保教練強調確實，不喜歡累的時候隨便應付，會要求我們可以節奏放慢，但一定要確實。」他也說，捕手學長林宥穎、方克偉也都會提點，對自己很有幫助。（編輯：吳協昌）1080828

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