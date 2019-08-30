鑽石聯賽年終決賽遭逆轉 鄭兆村標槍銀恨

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村在2019年國際田徑鑽石聯賽標槍最終決賽，擲出89公尺05，摘下銀牌。（圖取自facebook.com/DiamondLeague）

（中央社記者黃巧雯台北30日電）亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村今天在2019年國際田徑鑽石聯賽標槍最終決賽—蘇黎世站，擲出89公尺05，但最後一擲遭到愛沙尼亞好手柯特超車，最終以8公分之差，拿下銀牌。

鄭兆村今年5月在國際田徑鑽石聯賽上海站繳出87公尺12成績單，摘下銀牌，成為台灣首名在鑽石聯賽奪牌的好手，還收下奧運門票，後來在奧斯陸站鍍銅，摩納哥站則排名第4，8月中再轉戰英國伯明罕站，擲出87公尺75，搶下金牌，台灣第一人，且締造個人本季最佳紀錄，也是生涯次佳。

鄭兆村今年在鑽石聯賽，共斬獲1金、1銀、1銅以及第4名，以總積分26分，成為台灣史上首名挺進鑽石聯賽標槍最終決賽的選手，今天與其他8位好手較勁。

鄭兆村在結束前一場英國伯明罕站賽事後，即前往日本靜岡與中華隊會合，參加移地訓練，今天在年終決賽首擲延續前一戰手感，再度擲出個人本季最佳89公尺05，同時也是個人生涯次佳紀錄，僅次於2017年台北世大運91公尺36。

一路保持領先的鄭兆村，眼看著距離冠軍只差一步，但愛沙尼亞好手柯特（Magnus Kirt）在第6擲擲出89公尺13，最後一刻逆轉搶下金盃，獲得獎金5萬美元（約新台幣158萬元）。

鄭兆村儘管以89公尺05，拿下銀牌，但已是台灣史上第一人，進帳獎金2萬美元（約新台幣63萬元）。

去年冠軍德國名將霍夫曼（Andreas Hofmann）挑戰連霸失利，僅繳出87公尺49成績單鍍銅，同樣也有獎金1萬美元（約新台幣32萬元）入袋。(編輯:孫承武) 1080830