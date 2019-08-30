陳仕朋疲勞期跳一次輪值 江國豪9/1生涯初先發

中職富邦悍將隊本土投手陳仕朋（圖）日前下二軍，悍將投手教練余文彬表示，由於陳仕朋處於疲勞期，讓他跳過一次先發，休息間隔久一點。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月30日

（中央社記者楊啟芳新北30日電）富邦悍將2名主要本土投手陳仕朋、游霆崴都在二軍，2人都有疲勞狀況，其中陳仕朋投球局數也超出季初設定，會跳過一次先發，9月1日由新秀江國豪生涯首度先發。

悍將本季主要的2名本土先發陳仕朋、游霆崴接連下二軍，陳仕朋是在28日、游霆崴則是今天。悍將投手教練余文彬表示，由於陳仕朋處於疲勞期，讓他跳過一次先發，休息間隔久一點。

陳仕朋今年在一軍出賽19場都是先發、投103.2局，拿下9勝7敗，防禦率3.39。余文彬指出，季初是設定他投80至100局，除了已超出設定，這幾場比賽也有出現明顯疲勞現象，考量整體狀況才會做出這樣的決定。

游霆崴則是右肩出現疲勞狀況，本季是他生涯首度在一軍，出賽11場含7場先發，拿下4勝2敗，防禦率4.60。悍將明天會安排新洋投班華德先發，9月1日則是今年才進職棒的新秀江國豪生涯首度先發。

余文彬表示，江國豪在業餘時期就是先發為主，首場會先設定投60至70顆球，日前安排在牛棚，主要是想讓他適應各隊打者，及一軍比賽節奏，目前江國豪出賽5場，防禦率11.37。另外，針對悍將第5號先發輪值，余文彬指出，吳世豪或是楊彬都有機會。

悍將洋投包林傑前一次出賽表現不理想，對Lamigo桃猿先發投3局，被敲7支安打，包含2發全壘打，狂失9分。余文彬指出，包林傑主要是直球速度下滑，會再幫助他做調整。（編輯：張芷瑄）1080830