男籃世界盃開打 塞爾維亞105比59痛宰安哥拉

（中央社廣東佛山市31日綜合外電報導）2019世界盃籃球賽今天在中國開打，預賽D組塞爾維亞與安哥拉之戰在廣東佛山市率先登場，奪冠大熱門塞爾維亞以105比59痛宰對手46分，拿下開門紅。

效力NBA沙加緬度國王的後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）三分球投7中5，拿下兩隊最高的24分；中鋒約基奇（Nikola Jokic）三分球投3中3添得14分，另有5籃板、6助攻。上半場打完塞爾維亞就以50比32領先安哥拉18分。

塞爾維亞陣中擁有入選上季NBA明星賽與年度第一隊的長人約基奇，另有鮑格達諾維奇、馬亞諾維奇（Boban Marjanovic）、別利薩（Nemanja Bjelica）等NBA球員，實力在D組一枝獨秀。

本屆開賽前，國際籃球總會（FIBA）公布參賽隊伍官方實力排行榜，塞爾維亞超越美國榮登榜首。

地主中國今晚8時將在北京迎戰象牙海岸，衛冕軍美國明天在上海出戰捷克。

2019男籃世界盃31日起在中國8個城市拉開序幕，這是世界錦標賽更名為世界盃後，參賽球隊首次由24隊擴增到32隊，也是從世錦賽到世界盃歷史上規模最大的一次。（譯者：徐崇哲）1080831