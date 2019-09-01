LPGA波特蘭菁英賽 錢珮芸衝上並列第5

（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣旅美高球女將錢珮芸今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的波特蘭菁英賽前3回合打完，以低於標準13桿的203桿，並列第5名做收。

波特蘭菁英賽今年在奧勒岡州哥倫比亞鄉村俱樂部，進行4回合72洞競桿，前3回合打完，由資格賽晉級的韓裔美籍女將盧藝林，以低於標準19桿的197桿，獨居領先榜之首。

台灣好手錢珮芸似乎總算擺脫前陣子低潮，若不含此站在內，她在前5場出賽，有4場提前遭到淘汰，僅在陶氏大湖灣邀請賽名列20完賽。

延續前一輪火燙手感，錢珮芸今天共打下6鳥，僅吞下1個柏忌，連兩天以低於標準5桿的67桿完賽，讓她排名從第2輪打完的並列23名，一口氣竄上並列第5。

錢珮芸今天推桿一級棒，雖然她全場開球上球道率僅64%，標準桿上果嶺率也只有66.7%，不過她全場僅用26推，顯示短切和推桿是幫助她壓低桿數的關鍵。

至於同場出賽的徐薇淩，今天狀況震盪起伏，全場打下4鳥，也吞下3個柏忌，且在下場前兩洞就接連苦吞柏忌，不過最終她仍以低於標準1桿的71桿做收，3回合總計以低於標準10桿的206桿，暫時並列12名。（編輯：管中維）1080901