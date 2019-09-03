美國網球公開賽 詹家姊妹混雙4強賽正面對決

（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣網球姊妹花詹詠然、詹皓晴今天在美國網球公開賽分頭出擊，在混雙8強賽各自與搭檔搶下4強門票，4強賽將上演詹家姊妹對決戲碼。

詹詠然、詹皓晴今年在美國網球公開賽女雙第2輪先盛後衰、1比2遭拉脫維亞名將塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova）與俄羅斯選手帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）的跨國組合逆轉，無緣晉級後，詹家姊妹各自繼續在混雙賽事奮戰。

詹詠然今年與克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽接連抱走混雙冠軍，這次美網再度聯手，有機會挑戰2人本季混雙第3座、攜手第4座大滿貫金盃。

「台克組合」詹詠然與多迪格今天在8強賽對戰美國女將阿塔沃（Raque l Atawo）與法國馬廷（Fabrice Martin）的「美法聯軍」，雙方開賽一路互保發球局、打進搶七，「台克組合」組合以7比6（7比3）收下首盤。

次盤前段戰況同樣膠著，「台克組合」在盤末遇到亂流兩度失守發球局，以3比6讓出，遭對手扳平戰局。

雙方在決勝盤「超級搶十」，「台克組合」迅速取得3比0領先優勢，成功阻擋對手反撲，以10比3勝出，挺進4強。

另外，詹皓晴今天與搭檔紐西蘭選手維納斯（Michael Venus）在8強賽，面對捷克女將佩絲克（Kveta Peschke）、荷蘭選手庫爾霍夫（Wesley Kolhoff）的跨國組合，開賽迅速掌控局面，兩度破發得手，僅在第7局遭對手回破，以6比3搶下首盤。

次盤戰況激烈，雙方形成破發大戰，以6比6平手，將戰線逼進搶七，「台紐搭檔」在搶七階段連拿7分，讓對手毫無反擊機會，最終以7比6（7比0）獲勝，詹家姊妹接下來將在混雙4強賽碰頭，爭奪決賽門票。（編輯：張芷瑄）1080903