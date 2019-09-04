陽岱鋼替補上場敲2安 王柏融吞K火腿8連敗

（中央社記者謝靜雯台北4日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼，今天與中日龍隊比賽中替補上場打擊有表現，單場2安1打點，球隊終場以4比8落敗；火腿隊野手王柏融，今天9局代打上場被三振，火腿吞下8連敗。

讀賣巨人隊今天與中日龍隊交手，陽岱鋼板凳待命，巨人隊首局靠著坂本勇人陽春砲先馳得點，中日龍隊2局反攻，靠著單局5支安打，一口氣攻下4分、超前比數，4局再靠接連3支安打多添2分、拉開領先差距。

巨人隊6局靠著丸佳浩適時安打，送回團隊第2分，中日龍隊7局上半福田永將開轟，2分砲將比數拉至8比1領先，陽岱鋼7局下半代打上場敲出右外野方向安打，再靠著坂本勇人安打跑回球隊第3分，8局陽岱鋼適時安打，送回球隊第4分。

陽岱鋼今天總計2打數敲出2支安打，另有1得分、1打點，賽後打擊率2成90，巨人隊比賽後半段無力追分、吞下敗仗。

火腿隊今天與羅德隊交手，王柏融沒有先發，9局兩隊2比2平手時代打上場吞下三振，近期連9打數沒有安打，賽後打擊率2成59；羅德隊9局下半靠著田村龍弘再見2分砲，以4比2擊敗火腿隊，火腿隊吞下近期8連敗，也是本季第2度的8連敗。（編輯：謝雅竹）1080904