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悍將陳仕朋重返先發 首次一軍投整年收穫多

最新更新：2019/09/06 19:12

（中央社記者楊啟芳桃園6日電）富邦悍將投手陳仕朋上星期跳過一次先發輪值後，將在明天重返先發。陳仕朋表示，身體狀況經過休息後好轉很多，首次整年都在先發輪值，在體力調整、控制比賽方面也收穫很多。

陳仕朋是在8月28日下二軍，日前悍將投手教練余文彬曾表示，由於陳仕朋出現疲勞狀況，加上本季已經投了103.2局，超出季前設定的80至100局，所以讓他跳過一次先發輪值，休息10天。

陳仕朋目前出賽19場都是先發，拿下9勝7敗，防禦率3.39排名聯盟第2，僅次於隊友羅力，為本土投手最優異，也有機會挑戰成為本季第3個10勝的本土投手，另兩人為Lamigo桃猿王溢正及中信兄弟鄭凱文。

明天悍將對桃猿的比賽，陳仕朋將重返先發。陳仕朋今天表示，現在身體狀況跟上半季快結束時比起來，沒有很疲勞，經過上、下半季中間休息及明星賽休息過後，狀況有慢慢回來。

這次10天休息中，陳仕朋主要是透過體能、重量訓練調整，雖然也有丟球，但數量不多，他也認為身體狀況好很多。

本季是陳仕朋首度在一軍先發輪值整年，他表示，投球當下感覺還好，通常是先發完1、2天過後，手會感到最疲勞，這時會與體能教練討論，在下次先發前調整回來。

例行賽只剩不到1個月，回想起一整年，陳仕朋說：「第一次投整季，中間也會遇到很多狀況，剛開始時因為是第一次有機會開季就在一軍，給自己很大壓力，怕丟不好，確實前2場也表現不好，但教練還是給我機會，我也有把握住，慢慢可以控制比賽。」（編輯：唐聲揚）1080906

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