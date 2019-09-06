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男籃世界盃複賽 塞爾維亞90比47痛宰波多黎各

最新更新：2019/09/06 19:25

（中央社武漢6日綜合外電報導）2019世界盃籃球賽今天塞爾維亞對戰波多黎各，陣中有多位NBA好手的塞爾維亞一路領先，終場以90比47痛宰波多黎各，在複賽J組開紅盤取得首勝。

塞爾維亞前鋒比爾謝維奇（Stefan Bircevic）開賽率先發動攻勢，一記三分球進籃為球隊首開紀錄。效力NBA達拉斯獨行俠的馬亞諾維奇（Boban Marjanovic）單節個人貢獻10分，幫助塞爾維亞首節打完以23比14領先。

塞爾維亞穩定進攻，逐漸擴大兩隊分差，一路苦追的波多黎各幾乎都被壓著打，波多黎各莫吉卡（Javier Mojica）半場鐘響前抄截快攻，嘗試從外線出手可惜沒進，半場打完波多黎各仍以26比49落後。

第3節開始，塞爾維亞的丹佛金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）站上罰球線，把握兩罰機會為球隊再添分數，隊友西蒙諾維奇（Marko Simonovic）在這節最後4分58秒砍進一記三分球，兩隊比分差距首度擴大到30分。

比賽來到第4節，西蒙諾維奇跳投沒進，效力NBA沙加緬度國王的隊友別利薩（Nemanja Bjelica）搶到進攻籃板，將球托進籃框為塞爾維亞進帳兩分。

塞爾維亞比爾謝維奇在最後4分37秒上籃得分，將領先優勢一度拉大至40分差，重創波多黎各。塞爾維亞終場以90比47大勝波多黎各。

塞爾維亞共有5名球員得分達兩位數，其中約基奇攻防兩端都有表現，攻下14分、1助攻和10籃板，別利薩繳出18分為全場最高，馬亞諾維奇也有16分表現。

波多黎各唯一得分上雙的伍爾塔斯（David Huertas）繳出11分和3助攻，但終場仍不敵塞爾維亞慘烈輸球。

官方公布戰力排行榜超越美國成為榜首的塞爾維亞，陣中有多位NBA好手，對兩度奪冠想爭三連霸的美國隊是重大威脅。美國隊這次幾位NBA巨星都缺陣。

世界盃男籃賽31日開戰當天，塞爾維亞首戰就先聲奪人，以105比59痛宰安哥拉，今天對上波多黎各一樣手下毫不留情。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳政一）1080906

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