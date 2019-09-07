陳仕朋奪10勝本季第3人 中職史上第2年輕

中華職棒Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊7日在桃園球場交手，悍將先發投手陳仕朋主投5局失2分自責分，率隊以6比3擊敗桃猿，拿下本季第10勝。中央社記者張新偉攝 108年9月7日

（中央社記者楊啟芳桃園7日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，悍將先發投手陳仕朋主投5局失2分，終場悍將以6比3奪勝，陳仕朋以不到22歲的年紀，成為本季第3個10勝本土投手。

悍將先發投手陳仕朋用92球主投5局，被敲7支安打，投3次保送、2次三振，失2分，進帳本季第10勝，成為今年中職繼王溢正、鄭凱文之後，第3名達雙位數勝投的本土投手。陳仕朋20日才要滿22歲，成為史上第2年輕的10勝投手，僅次於潘威倫2003年締造的紀錄。

由於已經超過季初設定的局數，陳仕朋距離上次先發休息了10天，他賽後表示，「因為之前休比較長，狀況有慢慢調整回來」。對於此戰每局都有被上壘，他指出，對方打者掌握得不錯，因此後來也用了比較多引誘球。

雖然陳仕朋每局都有被上壘，但除了2支全壘打，都沒有被攻下分數，總教練陳連宏表示，他遇到危機時愈來愈可以自己化解掉。陳仕朋也表示，現在遇到壘上有人時不像去年會分心，而是會換個想法。

能順利成為10勝級投手，陳仕朋說：「每場出賽盡量不要投保送，多觀察打者、做功課，並多吃一點局數。」中職例行賽剩不到1個月，陳連宏指出，未來還是會讓陳仕朋先發，不過每場球數控制在80至90顆。

此戰悍將在2局上在一、二壘有人時，石翔宇擊出1打點安打，張正偉再敲出三壘安打，帶有2分打點，取得3比0領先。桃猿在下個半局靠著陳俊秀、郭嚴文接連敲出陽春全壘打，追到僅剩1分領先。

不過5局上悍將的胡金龍、林益全都敲二壘安打，再攻下1分；7局上胡金龍、林益全敲安打後，范國宸擊出二壘安打，帶有2分打點。雖然9局下林立轟出陽春砲，終場悍將還是以6比3奪勝，中止在桃園球場8連敗，單場MVP由張正偉拿下。（編輯：黃世雅）1080907

中華職棒7日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊的賽事，悍將石翔宇單場兩安，其中2局上的一壘安打，帶有1分打點，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 108年9月7日

中華職棒富邦悍將隊7日在桃園棒球場對戰Lamigo桃猿隊，悍將范國宸單場敲出3支安打，打下2分打點，幫助球隊以以6比3擊敗桃猿。中央社記者張新偉攝 108年9月7日

中華職棒富邦悍將隊與Lamigo桃猿隊7日在桃園棒球場交手，悍將張正偉單場兩安，打下2分打點，幫助球隊以以6比3擊敗桃猿。中央社記者張新偉攝 108年9月7日

中華職棒7日在桃園棒球場的賽事，富邦悍將終場以6比3擊敗Lamigo桃猿，賽後悍將選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年9月7日

中華職棒Lamigo桃猿隊7日在桃園主場迎戰富邦悍將隊，桃猿打者全場共敲出3發陽春砲，其中林立在9局下敲出陽春砲，可惜仍無法挽回敗局。中央社記者張新偉攝 108年9月7日

中華職棒Lamigo桃猿隊7日在桃園球場與富邦悍將交手，桃猿打者共敲出3發陽春砲，2局下陳俊秀開轟後，隊友郭嚴文（中）也接著敲出陽春全壘打。中央社記者張新偉攝 108年9月7日

中華職棒7日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊的賽事，桃猿打者共敲出3發陽春砲，其中陳俊秀在2局下敲出一記陽春全壘打。中央社記者張新偉攝 108年9月7日

中職Lamigo桃猿隊7日在桃園球場舉辦主題趴「孩之寶」，邀請孩之寶旗下卡通動畫人物大黃蜂、蛋頭先生、蛋頭太太、培樂多「多多人」、地產大亨爺爺、彩虹小馬「紫悅」等到場，與大小朋友互動。中央社記者張新偉攝 108年9月7日