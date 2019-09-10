羅里奇優質先發率獅勝 蘇智傑25轟寫隊史紀錄

中職統一獅隊10日在台南與富邦悍將隊交手，獅隊蘇智傑敲出個人本季第25轟，改寫獅隊隊史單季本土打者最多轟紀錄。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年9月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職統一獅隊今天與富邦悍將隊交手，比賽因雨延後開打，獅隊先發投手羅里奇7局優質先發，蘇智傑敲出個人本季第25轟，改寫獅隊史單季本土打者最多轟紀錄，獅隊終場以8比2拿勝。

獅隊今天在主場台南棒球場迎戰富邦悍將隊，比賽因雨勢影響，遲至晚間7時45分才開打，但獅隊投打表現沒有受到太大影響。

獅隊先發投手羅里奇今天狀況不錯，前4局都沒有被敲出安打，僅讓悍將隊打者靠著保送上壘，直到5局1人出局後才被敲出第1支安打，但力守不失分，7局接連被敲安打、隊友守備失誤掉2分。

羅里奇今天總計用90球投7局，被敲3支安打，投出5次三振，失掉2分（1分責失分），優質先發內容拿下個人本季第5勝。

獅隊2局靠著高國慶安打開啟攻勢，林祐樂、江亮緯接連安打，拿下第1分，林靖凱補上安打，再送回2分，蘇智傑開轟，兩分砲幫助球隊取得5比0領先，蘇智傑本季第25轟出爐，單季敲出25轟改寫獅隊本土打者最多轟紀錄，原紀錄為2016年鄭鎧文的24轟。

蘇智傑今天手感火燙，單場4打數敲出3支安打，2局開轟，4局敲出安打延續攻勢，獅隊再靠著雙盜壘攻勢跑回第6分，蘇智傑6局選到保送，8局敲出安打，再靠著陳重廷二壘打、吳桀睿安打跑回球隊第7分，高國慶補上安打，送回團隊第8分。

獅隊柯育民生涯首度一軍先發出賽，打第7棒、守游擊，5局敲出左外野方向安打，個人一軍生涯首安出爐；悍將隊先發投手江國豪，一軍第2場先發出賽，總計投5局被敲12支安打，失掉6分責失分，吞下個人一軍生涯首敗。（編輯：謝雅竹）1080910