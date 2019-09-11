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王柏融斷13打數無安打 宋家豪飆2K奪中繼點

最新更新：2019/09/11 20:55

（中央社記者楊啟芳台北11日電）日本火腿今天在東京巨蛋對樂天金鷲的比賽，火腿隊王柏融3打數敲1支安打，中斷連13打數沒有安打；樂天隊宋家豪中繼1局送出2次三振，無失分，拿下本季第25個中繼點。

王柏融今天先發打第6棒，擔任左外野手，第2局首打席就從樂天先發投手則本昂大手中敲出中間方向安打，中斷連13打數沒有安打。

樂天於4局上靠著布賴希（Jabari Blash）轟出陽春全壘打，先馳得點；不過6局下火腿的西川遙輝、近藤健介接連敲安打，攻下1分追平比數。

宋家豪在7局下登板投球，接連賞給清水優心、中島卓也三振，再讓平沼翔太擊出投手方向滾地球出局。總計宋家豪用20球投1局，送出2次三振，連11場出賽無失分，目前防禦率2.50。

8局下火腿的西川遙輝獲保送、近藤健介遭觸身球後，王柏融再選到保送形成滿壘，接著王柏融被換代跑，退場休息，不過最後清宮幸太郎沒能建功，火腿仍無法攻下分數。總計王柏融3打數敲出1支安打，選到1次保送，目前打擊率2成57。

9局上樂天利用保送、敬遠及觸身球攻占滿壘，銀次再敲出安打，帶有2分打點，終場樂天就以3比1擊退火腿，宋家豪也獲得本季第25個中繼點。（編輯：張雅淨）1080911

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