越南羽賽 李哲輝許雅晴15日混雙爭冠

（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣羽球好手李哲輝今天在越南羽球公開賽4強賽一日兩戰，與混雙搭檔許雅晴，先因對手退賽，輕鬆晉級決賽，再與楊博軒在男雙賽事合體，卻苦戰3局遭對手逆轉，無緣決賽。

越南羽球公開賽屬BWF世界羽球巡迴賽超級100系列，賽事在越南胡志明市舉行，台將包括男單林祐賢、混雙李哲輝與許雅晴、男雙李哲輝與楊博軒等3組台將挺進4強，3組人馬上週都有參加台北公開賽，但僅李哲輝與許雅晴挺進8強，其餘皆在16強止步。

世界排名第34的李哲輝與楊博軒這次除了在男雙首輪賽事，歷經3局大戰才晉級，後續16強、8強，都以直落二過關，今天4強賽對戰世界排名140的南韓組合羅星升與王燦，一度以13比18落後，但「李楊配」一路追趕，以26比24驚險搶下首局。

李哲輝與楊博軒第2局與對手纏鬥到最後一刻，才以21比23讓出，決勝局多數時刻都居於下風，最終以15比21將決賽門票拱手讓人。

李哲輝與許雅晴稍早在混雙4強賽，首局11比9領先時，香港組合麥喜俊與周凱華宣布退賽，由「李許配」闖進決賽，明天將與中國組合郭新娃與張殊賢爭冠，拚兩人本季聯手第2冠。

林祐賢今天以直落二不敵中國選手孫飛翔，本季3度挺進4強，都無緣決賽。（編輯：屈享平）1080914