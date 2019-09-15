兄弟延長賽搶勝 獅高國慶達成1600場出賽

中職中信兄弟隊與統一獅隊15日在台南球場激戰，9局下兄弟投手李振昌登板救援，兩隊打到延長賽第10局，兄弟靠暴投跑回超前分，終場以3比2拿下勝利。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年9月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一獅隊與中信兄弟隊昨晚大戰至晚間11時59分，今天系列賽最後一戰，兩隊鏖戰到延長賽第10局，兄弟隊靠著暴投跑回超前分，終場3比2獲勝；獅隊高國慶達成生涯1600場出賽。

統一獅隊與中信兄弟隊13日起在獅隊主場台南棒球場打3連戰，昨天比賽下午5時06分開打，但因雨兩度暫停，比賽直到晚間11時59分才打完，獅隊靠著高國慶再見二壘打拿下勝利。

獅隊陳鏞基近期展現不錯全壘打火力，今天2局敲出陽春砲，為個人本季第11轟，幫助球隊先馳得點，連3場比賽開轟，3戰總計敲出4發全壘打。

兄弟隊前3局沒有得分攻勢，4局靠著詹子賢、張志豪、黃鈞聲接連安打，送回追平分；林智勝6局開轟，陽春砲幫助球隊超前比數，為個人本季第25轟，全壘打數慢慢追上，目前全壘打數僅次於Lamigo桃猿隊朱育賢的28轟、獅隊蘇智傑的26轟。

獅隊7局再起攻勢，林祖傑率先敲出安打上壘，再靠著江亮緯、林靖凱接連安打送回追平分。兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽第10局，兄弟隊靠著保送上壘、短打推進，再靠著接連暴投跑回致勝分。

兄弟隊先發投手楊志龍睽違4個月再回一軍先發，今天總計用61球投5.1局，被敲出3支安打，包括1發全壘打，失掉1分責失分，表現不差，無關勝敗。

獅隊40歲資深球員高國慶，近期出賽打擊狀況不錯，今天賽前連6場比賽有安打，今天先發打第5棒、守一壘，5打數沒有安打，為個人中職生涯第1600場出賽、中職史上第3人。中職生涯最多出賽場次紀錄為退役球星張泰山的1863場，第2名為彭政閔的1790場。（編輯：唐聲揚）1080915