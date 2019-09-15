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彭政閔告別台南球場 獅隊美和學弟送他檜木椅

最新更新：2019/09/15 22:16
中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（中）告別台南棒球場，統一獅隊「美和幫」學弟潘武雄（後左起）、潘威倫、高國慶15日賽後搬出神秘退休禮送給彭政閔，是一張檜木椅子，彭政閔坐下後，學弟們不忘上前按摩。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年9月15日
中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（中）告別台南棒球場，統一獅隊「美和幫」學弟潘武雄（後左起）、潘威倫、高國慶15日賽後搬出神秘退休禮送給彭政閔，是一張檜木椅子，彭政閔坐下後，學弟們不忘上前按摩。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年9月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔告別台南棒球場，今天最終戰先發出賽單場5打數沒有安打，球場湧入7098名觀眾觀戰，獅隊「美和幫」學弟搬出檜木椅當禮物，送給台灣棒球國寶。

中信兄弟隊彭政閔引退賽倒數，本季例行賽依序向全台各球場告別，先後告別高雄澄清湖棒球場、天母棒球場、花蓮棒球場，每個球場都有許多回憶，也吸引各地的球迷入場支持。

兄弟隊13日起作客台南棒球場與統一獅隊打3連戰，今天比賽為彭政閔球員生涯台南棒球場最後亮相，先發打第3棒、指定打擊，總計5打數沒有安打表現。

加上今天出賽，彭政閔中職生涯總計在台南棒球場出賽157場，517打數敲出178支安打，包括19發全壘打，台南棒球場出賽打擊率3成44；彭政閔在台南棒球場留下不少回憶與紀錄，包括生涯第一次跟著球隊拿下總冠軍，以及生涯1900安。

獅隊陣中同為美和中學畢業的「美和幫」學弟們，包括投手潘威倫、野手高國慶、潘武雄有備而來，賽後搬出神秘退休禮送給彭政閔，彭政閔拆開禮物為一張檜木椅子，他坐上椅子，學弟們不忘上前按摩。

高國慶解釋，這張椅子是由國寶檜木製成的，3人想了很久，覺得這個禮物很適合送給恰恰，恰恰是台灣棒球的國寶；高國慶也對恰恰喊話，「希望他好好休息，休息之後，也可以多為後輩做一些事」。

除了「美和幫」學弟們送上的禮物外，統一獅隊球團也準備了紀念獎座送給彭政閔，裡面包括彭政閔在台南棒球場的所有紀錄、歷年成績，今天比賽的先發名單、最後一顆球，以及台南棒球場的紅土，希望彭政閔把這些回憶帶走留念。彭政閔感謝統一獅隊球團準備的儀式，也正式告別台南的球迷。（編輯：謝雅竹）1080915

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（中）15日告別台南棒球場，統一獅隊球團特別準備紀念獎座送給彭政閔，上頭包括彭政閔在台南棒球場的所有紀錄、歷年成績等，希望彭政閔把這些回憶帶回留念。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年9月15日
中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（中）15日告別台南棒球場，統一獅隊球團特別準備紀念獎座送給彭政閔，上頭包括彭政閔在台南棒球場的所有紀錄、歷年成績等，希望彭政閔把這些回憶帶回留念。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年9月15日
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