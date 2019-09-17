彭政閔告別新莊挑戰滿場 補賽週仍有機會出賽

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔本週告別新莊棒球場，18日比賽的預售票已賣出超過9000張，有望挑戰滿場。中央社記者張新偉攝 108年9月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔本週告別新莊棒球場，明天預售票已賣出超過9000張，有望挑戰滿場。兄弟隊領隊劉志威表示，目前戰況變幻莫測，若有需要補賽週，彭政閔仍會上場。

中信兄弟隊彭政閔引退年陸續告別全台灣各球場，今、明兩天比賽，兄弟作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手。今天比賽彭政閔先發打第5棒、指定打擊，明天新莊最終戰，內野門票已經售完，悍將隊也透露明天賽前將安排「簡單又不失隆重」的儀式。

兄弟例行賽表定終戰為9月29日在主場台中洲際棒球場比賽，球團開季就定下9月29日為彭政閔引退賽。中華職棒聯盟公布補賽賽程，10月1日在洲際棒球場還有一場兄弟與悍將隊比賽，2日在桃園棒球場則是兄弟與Lamigo桃猿隊交手。

目前為下半季爭冠關鍵期，兄弟隊今天賽前下半季戰績28勝20敗，暫居下半季戰績排名第1名，悍將隊緊追在後，目前戰績27勝22敗，僅落後兄弟隊1.5場勝差。兄弟領隊劉志威表示，補賽週如果有戰況需求，仍會讓彭政閔繼續出賽。

彭政閔季前就宣布打完今年球季就退休，陸續告別全台灣各球場也吸引不少球迷入場觀戰，劉志威表示，從陳江和到彭政閔引退，提前預告也讓球迷可以計畫性的進場看球，對票房的提升有幫助，連客隊一同受惠。（編輯：張雅淨）1080917