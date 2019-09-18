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王維中後援0.2局無失分 最快球速151公里

最新更新：2019/09/18 12:37

（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅美匹茲堡海盜隊投手王維中今天與西雅圖水手隊比賽後援登板，總計投0.2局無失分，投出1次三振，最快球速151公里，球隊終場以0比6吞敗，王維中無關勝敗。

海盜隊今天與水手隊交手，水手隊2局就有攻勢，靠著接連安打、高飛犧牲打先馳得點，5局再添1分，6局水手隊納瓦艾斯（Omar Narvaez）、諾拉（Austin Nola）接連開轟，單局再添2分，將比數拉開至4比0領先。

水手隊7局再起攻勢，朗恩（Shed Long）敲出團隊第3轟，再靠著保送、滾地球、安打拿下第6分，單局多添2分保險分。

9局上半海盜隊0比6落後時，王維中接手後援，三振首名打者，接著讓打者敲出滾地球出局，2人出局後投出保送，1局沒有投完提前退場，接手後援隊友馬爾可（Parker Markel）三振解危，化解失分危機。

海盜隊今天全場敲出8支安打，但是攻勢沒有連貫，沒能拿下分數、吞下敗仗；王維中今天總計用14球投0.2局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次保送，無失分，賽後防禦率3.77。（編輯：張芷瑄）1080918

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