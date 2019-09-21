悍將9月壽星多 陳仕朋首次一軍過生日

中華職棒富邦悍將隊目前一軍陣容中有多達7人都是9月壽星，雖然近2天比賽都因雨延期，不過20日生日的陳仕朋（右2）、21日生日的林哲瑄（中）都還是在球場開心慶生。中央社記者楊啟芳攝 108年9月21日

（中央社記者楊啟芳新北21日電）富邦悍將目前一軍陣容中有多達7名的9月壽星，雖然近2天都因雨延賽，不過陳仕朋、林哲瑄都在球場慶生，陳仕朋本季是首次在一軍待一整年，對他來說意義非凡，也學習到很多。

陳仕朋今年站穩先發輪值，目前已在一軍出賽21場、投114局，拿下10勝7敗，防禦率3.55。陳仕朋昨天首次在一軍與隊友慶生，度過22歲生日，他笑說：「生日只是其中一天而已，不過跟大家聚在一起慶生很溫馨，滿像家人的。」

現在下半季例行賽已進入尾聲，本季對陳仕朋來說是特別的一年，他說：「能夠一整年在一軍，球季真的很長，學習到怎麼透過體能、重訓調整，遇到疲勞期時怎麼維持水平，才不會差太多。」

陳仕朋表示，從去年秋訓、今年春訓開始調整動作，本季控球變得更穩定，比起以往壘上有人時常投保送，累積經驗後，更清楚面對不同打者時要做些什麼。陳仕朋也說，在投手丘上能非常投入比賽，已經不會受到外界因素影響。

陳仕朋本季有機會拿下最佳進步獎，他開玩笑說：「可以不用投給我，不是聽說拿進步獎會有魔咒。」他也表示，如果真的能拿到這個獎項，對自己也是很大的肯定。

悍將隊長林哲瑄則是在今天度過31歲生日，他也許下生日願望：「希望球隊能打進總冠軍賽，還有大家都能身體健康，這其實是很難的事情。」他也說，能跟隊友一起慶祝生日很開心。

林哲瑄目前已出賽103場，有機會突破生涯最多的單季107場出賽，不過他表示，其實今年身體狀況沒有這麼好，腳的舊傷復發，但很感謝防護員照顧，能讓自己拚戰一整年。（編輯：張芷瑄）1080921