悍將獅雙重賽首戰有傷兵 陳仕朋好投搶勝

（中央社記者謝靜雯台北22日電）統一獅隊今天與富邦悍將隊打雙重賽，午場比賽兩隊都出現傷兵，獅隊潘彥廷、悍將楊晉豪相撞，潘彥廷牙齒斷裂，兩人都送醫治療；悍將隊先發投手陳仕朋好投，率隊以15比2拿勝。

中職統一獅隊作客新莊棒球場，今天排定與悍將隊打雙重賽，午場比賽下午1時開打。2局上獅隊進攻，獅隊潘彥廷敲出內野滾地球，跑往一壘時與守備補位的悍將隊二壘手楊晉豪相撞倒地，最後判定為內野安打。

獅隊表示，潘彥廷門牙旁邊兩顆牙齒斷裂，嘴巴內側有撕裂傷，初步判斷需要縫合，由救護車送往亞東醫院治療；楊晉豪持續有想吐的感覺，頭部和右肩挫傷，送往輔大醫院檢查。

午場比賽，悍將隊投打發揮，先發投手陳仕朋投5局，被敲7支安打，投出7次三振，失掉1分責失分，球隊拿下勝利，陳仕朋拿下個人本季第11勝。

悍將隊全場敲出16支安打，林益全首局從獅隊先發投手瑞安手中敲出兩分砲，為個人本季第24轟，也是個人中職生涯單季全壘打數新高。悍將隊主砲蔣智賢今天歸隊出賽，打擊就有表現，單場敲2安，7局敲出3分砲，為個人本季第8轟，林宥穎再補上陽春砲，悍將隊順利拿下比賽勝利。（編輯：唐聲揚）1080922