羅力抽筋仍準備投1休4 蔣智賢手傷再觀察

（中央社記者楊啟芳桃園25日電）中華職棒下半季尚未分出勝負，富邦悍將洋投羅力昨天抽筋提前下場，雖然他今天說，29日再先發沒問題，不過總教練陳連宏認為還要再觀察，手受傷的蔣智賢何時歸隊也是未知數。

例行賽進入倒數第2週，富邦悍將暫居全年勝率第一名，僅領先Lamigo桃猿0.5場勝差；下半季則是中信兄弟位居第一，領先悍將2.5場勝差。若兄弟為下半季冠軍，但悍將保有全年勝率第一，仍有打季後挑戰賽的機會。

在關鍵時刻，悍將原本預計這星期要派王牌洋投羅力投2場，29日先發對戰中信兄弟，不過昨天羅力投5局就因抽筋提前退場。他今天表示，「現在感覺有一點痠感，但不認為有太大問題，星期日的比賽會準備好，毫無疑問」。

悍將總教練陳連宏今天表示，羅力是否投1休4要看狀況，還要做些治療才能確定，不過今天防護員報告有比較好。另外，才剛回歸一軍的蔣智賢，昨天在守備時弄傷手，陳連宏說：「蔣智賢什麼時候可以出賽，明天休息完才會決定。」

范國宸為昨天幫助悍將在全年勝率超車桃猿的功臣之一，7局上悍將僅1分領先時，代打敲出清壘二壘安打，帶有3分打點。范國宸今天說：「當下只想把跑者送回來，至少要打到外野，高球不要放掉。」

日前范國宸曾連3場沒有安打演出，因此近2場都是以代打身分上場，他表示：「狀況還不錯，不過可能是比賽到後期了，比較緊繃一點，要趕快調整好狀態，哲瑄學長也說，要放開來打，一場一場來。」范國宸今天也重返先發、守三壘。（編輯：張雅淨）1080925