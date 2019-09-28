下半季爭冠關鍵期 羅力阻兄弟拋彩帶有信心

（中央社記者謝靜雯台中28日電）中職下半季爭冠關鍵期，兄弟隊昨天擊敗富邦悍將隊，點亮下半季封王魔術數字3；悍將隊接下來比賽沒有退路，明天將派出洋投羅力先發，羅力有信心力阻兄弟拋下半季封王彩帶。

中信兄弟、富邦悍將27日起在洲際棒球場3連戰很關鍵，悍將隊昨天以1比2輸球，兄弟隊點亮下半季封王魔術數字3（M3），最快可以在29日比賽，也剛好是兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔引退賽拋下半季封王彩帶。

悍將隊希望延長戰線，明天比賽由羅力扛先發，羅力今天賽前本季總計25場先發出賽，投164.2局失掉52分責失分，戰績12勝9敗，防禦率2.84、表現亮眼，目前暫居聯盟防禦率王。

羅力上一場先發出賽為9月24日與Lamigo桃猿隊交手，休息4天明天扛關鍵戰先發，羅力表示身體的感覺及準備跟平常一樣，並且強調「很有自信」。

今年是羅力效力中華職棒第7個球季，對於中職各隊並不陌生，本週關鍵3連戰，羅力提到確實有提前感受到像打季後賽的氛圍，昨天的比賽張力十足，兩隊都很想要搶下勝利，也打出好比賽。

談起兄弟上、下半季的差異， 羅力表示，兄弟下半季的狀態很好， 戰力、打線更完整，想要打敗他們需要更專注、拿出更好的投球內容；兄弟隊明天比賽由洋投赫猛先發。（編輯：吳協昌）1080928