張育陞加盟北海道VOREAS 最放心不下媽媽

（中央社記者龍柏安台北30日電）國中畢業時，高中排球名門豐原高商拋出橄欖枝，盼延攬張育陞入隊，當時沒人看好他，沒想到他高一就站穩先發，現在19歲的他要再次揚帆出航加盟北海道VOREAS，挑戰人生新篇章。

張育陞今天宣布，將加盟日本排球聯賽二級球隊VOREAS，開啟旅外生涯，年僅19歲的他，記者會上顯得有些緊張，但對於旅外的決定，卻顯得堅定，唯一讓他放心不下的，就是和他最親近的媽媽。

在家中排行老二的張育陞，是媽媽游雅玲心中最貼心的兒子，去年她生病，人在外地的張育陞總會透過視訊關心她的病情和身體，如今看著兒子即將啟程前往日本北國之境北海道，她承認：「很不捨，但我們尊重他的決定」。

張育陞也承認，他是最喜歡黏著媽媽的兒子，他也知道自己一個人要去這麼遠的地方，媽媽自然會擔心，但為一圓自己的夢想，他還是得勇敢跨出步伐。

游雅玲透露，她曾和張育陞約法三章，國中打完後就得專心唸書，沒想到排球名門豐原高商竟相中兒子的未來性，高中畢業後，企業排球聯賽豪門台灣電力也看上張育陞，如今就連日本職業球隊也來要人，她嘆說：「以前他兩個禮拜回來一次，現在恐怕要半年才能回來一次」。

張育陞坦言，當年加盟豐商時，很多人不看好，還認為他的高中生涯，就是撿3年球等著畢業，但他高一就站穩先發位置，還一路打進了國家隊。

年紀輕輕就要旅外，張育陞一點都不擔心，他認為人生就是充滿了挑戰，他要再一次證明自己，也盼用表現來回報球隊，他笑說：「就算2年後我回台灣，至少我還年輕，還有機會找球隊效力，我還多學會了日語。」1080930