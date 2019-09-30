張育陞加盟北海道VOREAS 創最年輕旅外記錄

年僅19歲的排球小將張育陞（右）加入日本排球二級聯賽新軍北海道VOREAS，成為台灣排球界最年輕的旅外球員，球團展現網羅誠意，端出2年的複數年合約，北海道VOREAS總經理降旗雄平（左）也特地飛來台灣出席記者會。中央社記者龍柏安攝 108年9月30日

（中央社記者龍柏安台北30日電）年僅19歲的排球小將張育陞今天在球團陪同下舉行加盟記者會，宣布將開啟旅外生涯，加入日本排球二級聯賽新軍北海道VOREAS，他也成為台灣排球界最年輕的旅外球員。

張育陞坦言，旅外一直是他的夢想，他怎麼也沒想到，這一天這麼突如其然地就來了。預計2天後就將啟程前往日本的他說，現在仍覺得一切很不可思議，「能夠去日本打球，讓我非常興奮。」

北海道VOREAS總經理降旗雄平透露，透過網路上的影片，注意到張育陞的能力，「加上他在今年亞洲男子排球錦標賽好表現，讓我們更堅定要簽下他的決定。」球團也展現誠意，端出2年的複數年合約，如願網羅這名年輕台灣排球好手。

降旗雄平也期許，張育陞加盟後，透過隊內訓練持續成長，替球團做出貢獻，並期望能帶來隊內良性競爭，與隊員們相互刺激、一同成長。

原本效力台灣電力男排的張育陞承認，要放棄現在的工作與穩定的下半輩子去日本闖蕩，是一個很大的冒險。不過，他強調，「我還年輕，我想出國挑戰自己，讓自己有更多的可能性，想要跳脫舒適圈是我做出決定最大的動力。」

北海道VOREAS上季在三級聯賽完成2連霸後，本季將從二級聯賽出發，張育陞坦言，自己在球技上還不夠成熟，加盟二級的VOREAS對他來說是最好選擇，除隊內訓練，他還會有更多機會上場，希望利用這兩年磨練球技，並幫球隊增添戰力。（編輯：管中維）1080930