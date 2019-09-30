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詹詠然詹皓晴輕取地主組合 中國網賽闖頭關

最新更新：2019/09/30 16:12

（中央社記者龍柏安台北30日電）強勢開局，加上霸氣收尾，台灣網球雙打姊妹花詹詠然和詹皓晴，今天在2019中國網球公開賽女雙首輪，以6比1、6比1，輕取中國地主組合段瑩瑩與鄭賽賽，輕鬆挺進第2輪。

在北京舉行的2019中國網球公開賽，是男、女共站大賽，詹詠然與詹皓晴這對台灣網壇雙打姊妹，2週前才剛在日本大阪的泛太平洋女網賽女雙奪冠，上週轉戰武漢女網賽，兩人8強提前落馬，本週來到中國公開賽，姊妹倆找回狀態，首輪僅用62分鐘，就以直落二輕取地主組合晉級。

今天首盤開局，大會第6種子的詹家姊妹迅速進入狀態，兩人連續成功破發，開局就連拿5局率先聽牌，取得5比0壓倒性優勢，沒想到對手在第6局奮力化解4個盤末點，奇蹟似成功保發，才免於首盤被剃光頭的命運。

詹家姊妹首盤雖浪費了4個盤末點，所幸兩人不受影響，第7局再以勢如破竹之姿保發，先以6比1拿下首盤。

次盤開局雙方先以1比1扯平，接下來「雙詹組合」接管戰局，連續3度攻破對手發球局，一口氣再次連搶5局霸氣「關門」，以6比1淘汰對手，輕鬆取得晉級門票。

「雙詹組合」順利闖過頭關後，下一輪對手將是日本組合青山修子與柴原瑛菜。（編輯：張雅淨）1080930

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