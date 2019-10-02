中國網球公開賽 詹詠然詹皓晴無緣8強

（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣網球雙打姊妹花詹詠然和詹皓晴今天在中國網球公開賽16強賽出戰日本組合青山修子、柴原瑛菜，首盤遭到對手逆轉，最終以5比7、4比6落敗，無緣8強。

詹詠然和詹皓晴先前在泛太平洋女網賽女雙決賽風光封后，聯手打下兩人本季搭檔第4冠，上週征戰武漢女網賽前兩輪一盤未失，卻在8強賽直落二遭到淘汰，本週重振旗鼓轉戰在北京舉辦的中國網球公開賽，首輪以直落二扳倒地主組合段瑩瑩與鄭賽賽。

詹詠然和詹皓晴今天16強賽迎戰日本組合青山修子與柴原瑛菜，雖然開賽發球局遭破，詹家姊妹隨後表現勢如破竹、連拿5局，反以5比1領先。

不過，盤中戰況急轉直下，詹家姊妹發球局3度失守，以5比7丟掉首盤。

雙方次盤互破後，詹家姊妹發球局再度未能守住，儘管盤末一度化解2個賽末點，可惜未能上演逆轉秀，最終以4比6敗下陣來，無緣8強。

台灣網球女將謝淑薇稍早與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在中國網球公開賽女雙16強賽，以兩個4比6爆冷不敵奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）、烏克蘭的恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）所組成的歐洲聯軍，同樣在16強遭到淘汰。（編輯：吳協昌）1081002