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道奇完封國民 笑納國聯季後賽首勝

最新更新：2019/10/04 14:06

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇投手畢勒（Walker Buehler）今天先發6局無失分，只被敲1安，加上曼西貢獻3分打點，道奇終場6比0完封華盛頓國民，拿下國家聯盟分區系列賽首戰。

道奇拿下的前4分都與曼西（Max Muncy）有關。他1局下在滿壘時獲保送；5局下擊出滾地造成國民一壘手肯德瑞克（Howie Kendrick）失誤，讓隊友跑回1分；7局下敲出2分打點一壘安打。

賴克斯（Gavin Lux）和皮德森（Joc Pederson）8局下轟出陽春全壘打，助道奇將領先擴大到6比0。

國民先發寇賓（Patrick Corbin）主投6局失2分，被敲3安，但有5次保送、9次三振。但寇賓有4次保送發生在首局，讓道奇先馳得點。

畢勒生涯第5次季後賽先發，投出8次三振3次保送，最後拿下季後賽生涯首場勝投。

5戰3勝制的國聯分區系列賽第2戰將於明天進行，道奇預計派出王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），將對上國民先發投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1081004

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