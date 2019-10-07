腦震盪錯過9月擴編 林子偉坦言很想哭

（中央社記者謝靜雯台北7日電）旅美紅襪隊野手林子偉今天在返台記者會說，今年季末腦震盪錯過9月擴編，坦言「其實很想哭」，但棒球員在場上就是要為了一顆球去拚，未來無論哪個球季，最重要目標身體健康。

林子偉今年球季兩度因傷影響出賽，5月初在大聯盟出賽左膝韌帶扭傷，8月底小聯盟3A守備時撞到牆腦震盪；本季大聯盟出賽總計13場，20打數敲出4支安打，大聯盟出賽數為近3個球季最少。

林子偉表示，5月膝蓋受傷當下很痛，原本以為韌帶斷了，但經過防護員幫忙處理後，可以正常走路，還好虛驚一場；8月底因為外野守備撞到牆，之前有過腦震盪經驗，當下狀況類似，馬上向球隊反映，「當時已經要接近球季尾聲了，知道球隊不可能叫我上大聯盟了，一開始很氣，也很想哭。」

球季難免遇到狀況不好、低潮，林子偉感謝太太、2歲女兒的陪伴，「回到家看到他們，感覺很溫馨」，太太是林子偉最強的後盾，8月底因為腦震盪休息，林子偉坦言心情受到影響，也常常跟太太討論，「為什麼球員在場上要為了一顆球這麼不顧一切地去拚。」

林子偉表示，後來回想起來，今年的傷勢或許是上天的旨意，「自己場上一些守備的小細節還沒有做好，因為這次受傷，更知道要留意外野守備與牆的距離。」

今年因為守備受傷影響出賽，但林子偉不因此排斥守外野，「無論內野、外野，上大聯盟就是最大目標，只要有機會、有位置都會努力爭取。」至於明年球季的目標，林子偉回答，「無論哪個球季，最重要目標都是身體健康。」（編輯：管中維）1081007