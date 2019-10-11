更多編輯台推薦新聞：
美國背棄加土耳其進軍 庫德族如何救亡圖存
國際

美國背棄加土耳其進軍 庫德族如何救亡圖存

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人
生活

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人

NBA上海站政府民眾兩樣情 比賽依舊爆滿
國際

NBA上海站政府民眾兩樣情 比賽依舊爆滿

影片／太空人最終戰技壓光芒 連3年晉級美聯冠軍賽
運動

影片／太空人最終戰技壓光芒 連3年晉級美聯冠軍賽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陽岱鋼季後賽決勝輪開轟無用 阪神搶勝

最新更新：2019/10/11 22:10

（中央社記者謝靜雯台北11日電）日本職棒中央聯盟季後賽決勝輪，讀賣巨人隊野手陽岱鋼表示「第一球開始積極攻擊」、4局開轟；兩隊一路僵持，阪神大山悠輔9局敲致勝轟，率隊以7比6拿勝，決勝輪搶下1勝。

日職季後賽第2輪（決勝輪）9日開打，中央聯盟例行賽排名第一名巨人隊保送1勝，巨人隊9日首戰以5比2拿勝，昨天比賽以6比0拿勝，6戰4勝制決勝輪率先拿下3勝聽牌，阪神隊今天比賽沒有退路。

台灣旅日巨人隊好手陽岱鋼今天比賽沒有排在先發打序中，3局代跑上場、4局接替守右外野，4局下半首打席就開轟，陽春砲幫助球隊取得4比1領先；陽岱鋼受訪表示，「第一球開始就想著積極攻擊，很開心得到最好的結果（全壘打）」。

阪神隊今天3局靠著梅野隆太郎陽春砲先馳得點，巨人隊3局下半靠著接連安打、單局攻下3分，超前比數，陽岱鋼4局開轟，拉開領先差距。

阪神隊5局再起攻勢，靠著單局3次保送（1次觸身球保送）、3支安打，單局攻下5分、翻轉戰局，巨人隊5局下半再靠著岡本和真2分砲，6比6扳平比數。

兩隊8局打完僵持不下，阪神隊9局大山悠輔致勝轟，率隊拿下勝利，決勝輪拿下首勝，目前戰績1勝3敗。陽岱鋼今天總計3打數，敲出1發全壘打，吞下1次三振。（編輯：張芷瑄）1081011

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報