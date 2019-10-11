陽岱鋼季後賽決勝輪開轟無用 阪神搶勝

（中央社記者謝靜雯台北11日電）日本職棒中央聯盟季後賽決勝輪，讀賣巨人隊野手陽岱鋼表示「第一球開始積極攻擊」、4局開轟；兩隊一路僵持，阪神大山悠輔9局敲致勝轟，率隊以7比6拿勝，決勝輪搶下1勝。

日職季後賽第2輪（決勝輪）9日開打，中央聯盟例行賽排名第一名巨人隊保送1勝，巨人隊9日首戰以5比2拿勝，昨天比賽以6比0拿勝，6戰4勝制決勝輪率先拿下3勝聽牌，阪神隊今天比賽沒有退路。

台灣旅日巨人隊好手陽岱鋼今天比賽沒有排在先發打序中，3局代跑上場、4局接替守右外野，4局下半首打席就開轟，陽春砲幫助球隊取得4比1領先；陽岱鋼受訪表示，「第一球開始就想著積極攻擊，很開心得到最好的結果（全壘打）」。

阪神隊今天3局靠著梅野隆太郎陽春砲先馳得點，巨人隊3局下半靠著接連安打、單局攻下3分，超前比數，陽岱鋼4局開轟，拉開領先差距。

阪神隊5局再起攻勢，靠著單局3次保送（1次觸身球保送）、3支安打，單局攻下5分、翻轉戰局，巨人隊5局下半再靠著岡本和真2分砲，6比6扳平比數。

兩隊8局打完僵持不下，阪神隊9局大山悠輔致勝轟，率隊拿下勝利，決勝輪拿下首勝，目前戰績1勝3敗。陽岱鋼今天總計3打數，敲出1發全壘打，吞下1次三振。（編輯：張芷瑄）1081011