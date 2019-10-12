球迷依舊踴躍進場 布魯克林籃網NBA中國賽2連勝

（中央社記者黃巧雯台北12日電）NBA中國賽第2戰，布魯克林籃網今天續戰洛杉磯湖人，雖然主控厄文缺陣，但前一戰同樣傷退的勒佛特火力全開，奪全場最高22分，率隊以91比77獲勝，中國賽收下2連勝。

這次美國職籃（NBA）湖人與籃網的中國賽賽事，受到休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）發表挺港推文風波事件影響，上海、深圳連續2場比賽都取消所有採訪活動，以避免再生事端，但這並未影響到中國球迷進場觀賽的意願，連續2場比賽都吸引近滿場球迷進場。

籃網10日在中國賽上海站比賽，以114比111擊敗湖人，兩隊今天移師到深圳交手，今天先發陣容都有變動，湖人改由射手葛林（Danny Green）、布萊德雷（Avery Bradley）搭配詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）與朗多（Rajon Rondo）上陣，籃網則由前一戰拿下全場最高分的丁威迪（Spencer Dinwiddie）取代臉部受傷的厄文（Kyrie Irving）先發。

前一戰贏球的籃網今天上半場再度展現優於湖人的進攻火力，尤其是前一場被戳傷右眼的勒佛特（Caris LeVert），前兩節就投進3顆三分球、拿下15分，幫助籃網取得11分領先優勢。

反觀湖人雙星詹姆斯與戴維斯今天都未有太多表現，兩人皆僅出賽首節12分鐘，各拿下6分，之後3節都在場邊觀戰、未再登場，讓籃網下半場繼續將領先優勢擴大，終場以91比77贏球，賞給湖人2連敗。

勒佛特此役拿下全隊最高22分，外加4籃板、5助攻。

在結束這場比賽後，湖人與籃網接下來也將回到美國進行剩餘熱身賽賽程，湖人接下來將與金州勇士進行3連戰，籃網則是僅剩下一場與衛冕軍多倫多暴龍的熱身賽。（編輯：張芷瑄）1081012