嘉市與味全龍簽署策略聯盟 激發另一波棒球熱潮

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市政府與中華職棒味全龍隊今天在嘉義市府簽署運動經濟策略聯盟，共同推動嘉義市五級棒球運動，將職棒與基層棒球結合，讓職棒球星走入校園，激發嘉義市另一波棒球熱潮。

嘉義市政府與味全龍簽署運動經濟策略聯盟，上午在教育部體育署副署長林哲宏與嘉義市長黃敏惠見證下，由嘉義市教育處長林立生與味全龍領隊吳德威代表簽署。

黃敏惠說，睽違多年再度復出的中華職棒創始球隊—味全龍，與嘉義市共同簽署策略聯盟，將為棒球原鄉嘉義市注入新氣象，第一步是11月9日、10日在嘉義市立棒球場舉辦味全龍對戰澳洲職棒聯盟阿德雷德巨人隊，味全龍打擊教練張泰山將特別出賽。

林立生指出，雙方簽署運動經濟策略聯盟，味全龍將協助嘉義市四級基層棒球推廣，並設立獎勵制度鼓勵學生參與賽事；將職棒與基層棒球結合，讓職棒球星走入校園，激發棒球熱潮；提供職棒資源，配合嘉義市進行城市運動行銷。

味全龍與澳洲職棒巨人隊友誼賽，將打響嘉義市棒球復興計畫第一戰，黃敏惠說，感謝嘉義城隍廟贊助2000張學生票，以及九華山地藏庵支持基層棒球運動的推廣。嘉義市很久沒有舉辦國際棒球賽事，市民都很期待，市府也會動員，這兩天的比賽一定滿場。

林哲宏說，很高興回到故鄉嘉義市，嘉義市立棒球場的硬體設施經過改善，可以符合職棒的比賽規格，體育署一定會全力協助。

吳德威表示，在台灣職棒經營大不易，以前在中南部落地生根的球隊，最後都不是經營的很成功，但嘉義市長黃敏惠非常支持棒球運動，且嘉義市是棒球原鄉，雖然職棒經營不易，需集結在地力量，這條職棒路才會走得久遠。

吳德威指出，未來嘉義市立棒球場設施改善後，不僅提供球員安心打球的環境，更能讓民眾有職業化的觀賽環境，且在2021年味全龍進行一軍比賽時，就可以安排嘉義市更多場次的賽事。

吳德威說，11月9日、10日味全龍對戰澳洲職棒巨人隊賽事，特別安排110公分以下小朋友及65歲以上長者免費入場，希望大家一起熱熱鬧鬧來觀看。（編輯：卞金峰）1081014