全運會開幕 蔡總統盼助台灣運動產業蓬勃發展

108年全國運動會在桃園，19日晚間舉行開幕典禮，總統蔡英文親臨與會，蔡總統說，政府對體育運動經費預算的編列，逐年成長到今年的新台幣132億元，要讓運動產業蓬勃發展。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年10月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）總統蔡英文今晚出席全國運動會開幕典禮說，政府除了修法讓個人捐款贊助運動員可以抵稅，幫助運動選手發光發熱外，今年也編列新台幣132億元預算，要讓台灣運動產業蓬勃發展。

108年全國運動會即日起到24日在桃園登場，來自全國上萬名選手及隊職員、數千名裁判參加本屆賽會，也是繼民國88年辦理首屆全國運動會後，睽違20年再次回到桃園舉辦，將在45個競賽場地舉行34類競賽，開幕典禮由亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村擲出光箭標槍點燃聖火。

蔡總統致詞時表示，桃園市政府承辦全運會，非常的用心，除了轉播13項運動決賽，所有賽事都免費入場。邀請全國民眾一起到桃園，為選手加油，「不管你是哪裡人，在這裡，我們都是自己人」，一起來挺運動。

蔡總統指出，3年多來，政府推動修法讓體育運動制度更健全。今年起，個人捐款贊助運動員也可以抵稅，希望鼓勵社會大眾給運動員更大的支持。

她說，除了打造全運會競技場館，政府對於體育運動經費預算的編列，也是從2013年的71億元，逐年成長到今年的132億元，要讓運動產業蓬勃發展。

蔡總統表示，在各級國際賽事中，台灣選手不斷地創下好成績。明年東京奧運，台灣已取得田徑、游泳、體操、射箭、以及射擊等5個運動種類、共17席的參賽資格。

蔡總統說，不論是今天的全運會，或未來的各項體育競賽，選手們燃燒熱血、全力以赴，政府要幫助他們發光發熱，也感謝籌備全運會的每一個人。

行政院長蘇貞昌表示，政府會盡全力鼓勵國人多運動，期待在各地、各項目培養好選手，盼所有選手不斷超越自己，創造好成績、為國爭光，讓台灣發光，也希望大家都健康。

桃園市長鄭文燦則說，第一屆全國運動會是在桃園舉行，睽違20年又再度回到桃園，身為主辦城市，願提供選手最好的服務。運動是競賽、是夢想、是生活也是流行，邀請大家到全運會發光發熱，留下美好的回憶。（編輯：張芷瑄）1081019

108年全國運動會在桃園，19日晚間舉行開幕典禮，總統蔡英文（前右）出席致詞表示，不論是全運會或未來的各項體育競賽，選手們燃燒熱血、全力以赴，政府要幫助他們發光發熱，也感謝籌備全運會的每個人。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月19日