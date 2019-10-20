櫻花鬥士帶球迷追夢 世界盃橄欖球賽贏得尊重

正在日本舉行的世界盃橄欖球賽，20日晚間日本隊在東京都調布市的球場出戰南非隊，這是日本球隊首度晉級8強賽，多處戶外設觀賽大螢幕，大批球迷湧至。圖為調布車站球迷加油區。中央社記者楊明珠東京攝 108年10月20日

（中央社記者楊明珠東京20日專電）正在日本舉行的世界盃橄欖球賽，今晚由日本隊出戰南非隊，這是日本橄欖球隊首度晉級8強賽，雖然敗戰，但自從9月20日開打以來日本隊帶著球迷追夢，展現球技也贏得尊重。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）9月20日在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊；9月28日又大爆冷門，以19比12擊退世界排名第2的勁敵愛爾蘭隊；10月6日以38比19贏薩摩亞；10月13日再以28比21險勝蘇格蘭，在分組賽事取得4戰全勝佳績，創隊史首度晉級8強紀錄。

目前，日本橄欖球隊是世界排名第6、南非是世界排名第4，南非曾兩度在世界盃橄欖球賽奪冠，是本屆奪冠呼聲高的隊伍。

日本隊出戰南非隊的比賽於日本時間晚上7時15分（台灣時間6時15分），在東京都調布市的東京體育館登場。日本許多地方設戶外或室內的觀賽場地，大批球迷穿著類似日本隊球衣的運動T恤加油，可看到許多父母帶著孩童一起加油。

今晚比賽開始唱國歌時，日本隊選手邊唱邊流淚，這鏡頭透過螢幕播出，網路上很多網民也說感動得跟著流淚，畢竟這是日本橄欖球隊首度打進8強的首場比賽，許多人內心激動萬分。

日本隊曾在2015年世界盃對南非之戰在比賽將結束時成功達陣扭轉比數，以34比32獲勝，被認為是運動史上爆出的最大冷門，被說成是奇蹟。但本屆比賽自從開賽以來，日本隊贏愛爾蘭隊時，實況轉播的主播就大喊，「不再讓大家說是奇蹟」，因為這是日本隊的實力。

今晚許多日本球迷懷抱著希望加油，比賽開始南非隊開踢，第3分鐘時，南非隊先發制人達陣得分，領先日本隊5分。第19分鐘時，日本隊選手田村優罰踢進門得3分，日本隊對南非隊比數3：5。比賽前半結束，日本隊暫時落後2分。日本隊的支持者本覺得後半場可扳回一城，可惜最後以3比26輸球。

世界盃橄欖球賽開賽以來，日本隊在分組賽4戰4勝，原本不知橄欖球這種運動的日本人漸漸喜歡上橄欖球，甚至有人說感覺比足球還好玩。有時可看到小男孩身穿橄欖球球衣，驕傲的走在街上，還有民眾到男士理髮廳指定要理日本隊某某選手的髮型。

今晚比賽結束後，日本隊選手田村優、稻垣啟太、姬野和樹都流下了男兒淚，在球場上圍成一圈（最後的圓陣），讓許多球迷感動不已，遲遲不肯離開觀眾席。

日本隊總教練約瑟夫（James Joseph）接受電視台採訪時說：「我真的以日本隊為榮，日本隊堅忍不拔的毅力、決心以及那最後的擒抱，都可看出這支隊伍有多麼棒。對於本屆世界盃橄欖球賽的結果，我引以為傲，真希望能多享受這份榮耀一點，選手們竭盡全力為國做出很大的貢獻。」

對於今後日本橄欖球的發展，約瑟夫說，現在日本橄欖球隊正處在很好的位置，對日本所有的橄欖球隊來說，都可以打造很好的隊伍。

出身紐西蘭的日本隊隊長李契（Michael Leitch）接受電視台專訪時用日語說，「日本的球迷真的是最棒的」，「這5週以來，很感謝大家的熱烈支持，在球迷觀賽區等很多地方，大家都熱烈支持我們，真的很感謝」。

李契說，這場比賽日本隊有一些機會，很遺憾的最後是由南非隊奪勝，但兩隊都拼命奮戰。李契感謝總教練等的指導，也感謝球迷，還說相信日本今後會越來越強。

對於「櫻花鬥士」的不屈不撓與驍勇善戰，比賽結束後，實況轉播的日本放送協會（NHK）播放觀眾對這群鬥士的留言。

有一位50多歲住日本東北秋田縣的女性寫道：「你們是日本之光、是我們的驕傲，由衷的感謝你們。」另一位50多歲住埼玉縣的男士留言說：「很想再多看幾場日本隊的比賽，感謝你們給我們許多感動」。

另外，有日本球迷說：「不只是全隊團結一致One Team，而是全國團結一致，讓我們引以為傲的日本。」還有「期待打贏日本隊的南非隊能奪冠，才可證明日本隊真的很強」及「感謝帶給我們勇氣與活力」等留言。

不僅是日本球迷關注本屆世界盃橄欖球賽的國家隊，平日盡心培育橄欖球小將的台北市太平國小老師嚴翔樺也注意到日本隊的傑出表現。

身為前橄欖球國手的嚴翔樺對中央社表示，日本隊闖進前8強不是因為運氣而已，而是靠實力及長期培養，上一屆世界盃橄欖球賽，日本隊打贏南非隊，大家都說是運氣好，但這一屆日本隊在預賽中接連打贏世界排名前2名愛爾蘭及前10名蘇格蘭等傳統強隊，這是唯一一個亞洲國家接連打贏世界排名前10強的國家。

嚴翔樺說，這次世界盃橄欖球賽事日本是地主國，日本為此長期培訓這批球員，為了彌補亞洲人身材不足，特找幾名外籍球員來補強身材的劣勢，並把有潛力國內選手長期送至國外的橄欖球俱樂部，以熟悉與外國人的賽事與強度，最後在把球隊整合後，南征北討與世界強隊進行無數場的友誼賽，就是為了能在世界盃正式賽上有一席之地。

他說，日本隊辦到了，這也證實亞洲人可以打贏歐洲及大洋洲的強隊。（編輯：林治平）1081020