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WTA年終賽 謝淑薇與詹家姊妹最快4強對決

最新更新：2019/10/25 22:36

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽27日點燃戰火，女雙籤表今天出爐，台灣網球姊妹花詹詠然與詹皓晴、謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃分屬紅、紫組，最快4強才會碰頭。

WTA年終總決賽10月27日至11月3日將在中國深圳登場，年度積分前8的雙打組合獲得參賽資格，8組雙打被分為紅組和紫組，小組內進行單循環賽，取分組前2晉級4強，再進行交叉對決，勝隊則收下決賽門票，女雙冠軍獎金高達100萬美元（約新台幣3084萬元）

今年雙打有2組台將入圍，分別為詹詠然與詹皓晴、謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）分屬紅組、紫組，預計2組人馬分頭出擊，最快也要4強才有機會對決。

值得注意的是，紅組成員來勢洶洶，包括今年美網冠軍組合比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、法網冠軍組合的匈牙利的巴波斯（Timea Babos）和法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），以及荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs）與德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）的跨國組合。

謝淑薇曾與中國女將彭帥聯手在2013年終賽女雙封后，今年則與史翠可娃搭檔，將與加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與中國的徐一幡、捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova），以及澳洲的史托蘇兒（Samantha Stosur）與中國的張帥較勁，爭奪4強門票。（編輯：張芷瑄）1081025

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