WTA年終賽 詹詠然詹皓晴吞女雙小組賽2連敗

（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，今天在WTA年終總決賽女雙小組賽歷經1小時48分鐘，以6比7（5）、4比6惜敗比利時女將梅丹斯與白俄羅斯莎芭蓮卡，苦吞小組賽2連敗。

WTA年終總決賽今年在中國深圳舉行，小組賽分成2組進行單循環，詹詠然與詹皓晴首役歷經3盤大戰，以1比2惜敗去年冠軍組合、匈牙利女將巴波斯（Timea Babos）與法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），吞下首敗。

今天詹詠然與詹皓晴這對「雙詹組合」，力拚小組賽首勝，面對來勢洶洶的比利時的梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），姊妹倆沒能突破對手封鎖，以直落二吞敗。

今年溫布頓網球錦標賽16強，「雙詹組合」就曾和梅丹斯與莎芭蓮卡交鋒，當時詹家姊妹同樣連丟2盤，提前止步。

兩組人馬這回在年終賽再次碰頭，「雙詹組合」開局迅速進入狀態，一度取得3比0領先，可惜卻沒能守成，姊妹倆在第7局遭對手破發後遭扳平，兩組人馬一路鏖戰至搶7。

關鍵搶7大戰，「雙詹組合」又浪費5比2領先優勢，遭對手連拿5分後來居上，以5比7抱憾丟掉首盤。

次盤戰況同樣膠著，前8局兩組人馬各自破了對手2次發球局，以4比4扯平，第9局「雙詹組合」浪費2次破發機會，不僅錯失超前契機，也讓對手取得「聽牌」，第10局姊妹倆雖奮力化解2個賽末點，仍沒能順利延長戰線，最後以4比6讓出勝利。（編輯：張芷瑄）1081030