郭俊麟回台先關機 下一步日職中職不設限

前旅外棒球好手郭俊麟（右）遭日職西武獅釋出後回到台灣休息，他說，「因為今年二軍投的局數比較多，目前先休息，再跟經紀公司好好討論下一步，當然希望還有機會能挑戰日職，不過台灣、日本都有在討論。」左為前中職富邦悍將球星郭泓志。中央社記者楊啟芳攝 108年10月31日

（中央社記者楊啟芳台北31日電）前旅日投手郭俊麟今天出席宇舶錶擔任世界12強賽官方計時的記者會，由於今年投球局數太多，他不考慮參加戰力外測試會，目前處於關機狀態，明年重返日職或加入中職，並不設限。

郭俊麟於10月初遭到西武獅釋出，結束5年在西武的生涯，之後回到台灣休息。他說：「因為今年二軍投的局數比較多，目前先休息，再跟經紀公司好好討論下一步，當然希望還有機會能挑戰日職，不過台灣、日本都有在討論。」

郭俊麟不會參加日職11月的戰力外測試會，他的經紀人張家銘說明，今年郭俊麟除了帳面上在二軍出賽，還有很多交流賽、練習賽，整年投球局數非常多，所以目前就先「關機」，並以明年3月球季開始為目標，訂定訓練計畫，不論是回到日職，還是參加明年中職季中選秀，都不設限。

談到遭到球隊釋出，郭俊麟說：「沒辦法，這就是職業現實面，都可能面臨到這個問題，許銘傑賢拜聽到也有點嚇到，想說我今年在二軍投得不錯。」在旁的郭泓志也笑說：「我也常被釋出，但只要做好該做的事情，其他不用太擔心。」

世界12強賽即將開打，上一屆2015年有入選中華隊的郭俊麟，這次並沒有入選，不過他說：「不會想這麼多，祝福他們有好成績。」他也回憶起上屆12強賽，「每一場幾乎都是爆滿，可以在台灣打球是一件滿幸福的事情，也很享受當下的加油聲」。（編輯：張雅淨）1081031