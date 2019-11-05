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衛少輪休哈登轟44分 火箭勝灰熊終止2連敗

最新更新：2019/11/05 14:08

（中央社鳳凰城4日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天讓「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）輪休，但靠哈登（James Harden）轟下全場最高44分，以107比100擊敗曼菲斯灰熊。

火箭過去兩戰平均失分高達126分，因此接連敗給布魯克林籃網和邁阿密熱火，今天哈登包括三分球16投7中在內，28次出手命中12球斬獲44分，並抓下10個籃板，傳出6次助攻，火箭在他帶領下終止2連敗。

灰熊今天開賽一度取得領先，但火箭拉出一波20比9攻勢，在首節打完時以33比28逆轉，不過上半場火箭只以62比60領先灰熊。

下半場比賽，火箭在第3節靠哈登和麥克里摩（Ben McLemore）聯手，打出11比0攻勢，才首度以81比70取得兩位數領先，最終火箭107比100擊敗灰熊。

上季在NBA西區墊底的鳳凰城太陽，今天讓聯盟唯一的不敗之師費城76人嚐到苦頭，太陽在布克（Devin Booker）轟下40分帶領下，以114比109擊敗76人。

太陽上季戰績19勝63敗，在西區排在最後一名，與戰績19勝63敗的克里夫蘭騎士並列全聯盟第2爛的球隊，只比17勝65敗、全聯盟墊底的紐約尼克好一些。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081105

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