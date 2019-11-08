世界桌球團體賽 中華男女團同闖4強[影]

2019世界盃桌球團體賽8強賽，台灣桌球一哥林昀儒（右）領軍中華男子桌球代表隊8日橫掃英格蘭，台灣桌球一姐鄭怡靜（左）領軍中華女團以3比2險勝香港隊，中華男女團同闖4強。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北8日電）由台灣桌球一哥林昀儒所領軍中華男子桌球代表隊，今天在2019世界盃桌球團體賽8強賽，以3比0橫掃英格蘭，再度叩關4強，中華女團則以3比2險勝香港隊，隊史首闖4強賽。

2019世界盃桌球團體賽在日本東京舉行，中華男團小組賽以1勝1敗、分組第2，挺進8強賽，而中華女團小組賽以2戰全勝之姿，前進8強賽。

中華男團今天8強賽遭遇到英格蘭，頭點廖振珽與陳建安以3比0獲勝，第2點林昀儒再以3比0橫掃世界排名第19的皮奇福德（Liam Pitchford），助中華隊率先聽牌。

中華男團8日8強賽遭遇到英格蘭，頭點廖振珽（左1）與陳建安（左4）以3比0獲勝，第2點林昀儒（左2）再以3比0橫掃世界排名第19的皮奇福德，助中華隊率先聽牌。（圖取自facebook.com/ITTFWorld）

陳建安在單打第3點再度上陣，不負眾望，同樣以3比0從金克霍爾（Paul Drinkhall）手中收下勝利，陳建安為中華隊貢獻2勝，率隊闖進4強，將與南韓隊爭奪決賽門票。

中華女子桌球代表隊今天8強賽迎戰香港隊，第一點雙打鄭先知、陳思羽以1比3吞敗，但第2點台灣桌球一姐鄭怡靜、第3點陳思羽分別以3比1、3比0勝出。

雖然隨後登場的鄭先知以2比3丟掉第4點，所幸鄭怡靜在第5點以3比1擊退世界排名第38的李皓晴，成功關門，為中華女團搶下隊史首張4強門票，下一戰將強碰衛冕軍中國隊。（編輯：張雅淨）1081108