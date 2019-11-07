林昀儒摘2勝 中華男世界桌球團體賽晉8強

由台灣桌球一哥林昀儒所領軍的中華男子桌球代表隊，7日在2019世界盃桌球團體賽小組賽第2戰3比1擊敗奈及利亞，以分組第2順利晉級8強。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北7日電）由台灣桌球一哥林昀儒所領軍的中華男子桌球代表隊，今天在2019世界盃桌球團體賽小組賽第2戰，靠他一人拿下2勝帶領下，以3比1擊敗奈及利亞，以分組第2順利晉級8強。

2019世界盃桌球團體賽在日本東京舉行，比賽場館也是明年東京奧運比賽場地的東京體育館，如同是東京奧運桌球的測試賽。

今年世界盃團體賽男、女均有12支隊伍參賽，小組賽共分4組循環，取小組前2名晉級8強進行淘汰賽，中華男子代表隊與中國、奈及利亞同屬A組。

中華隊昨小組賽首役，以0比3不敵尋求8連霸的中國隊，今天面對同組實力較弱的奈及利亞，頭點男雙廖振珽與陳建安，先以3比2險勝開胡，第2點男單王牌林昀儒，再以3比0輕取世界排名158的艾比歐頓（Bode Abiodun），率先替中華隊取得「聽牌」優勢。

可惜負責「關門」的陳建安，第3點歷經5局大戰，最終以2比3不敵奈及利亞一哥、世界排名20的阿魯納（Quadri Aruna），讓對手扳回一成，所幸接替上場的林昀儒不負眾望，再以直落三橫掃歐莫塔尤（Olajide Omotayo），助中華隊順利拿下勝利。

而由鄭怡靜、陳思羽與鄭先知組軍的中華女子桌球代表隊，昨小組賽首戰先以3比0輕取萬那度，晚間再以3比1擊敗強敵羅馬尼亞，以分組第1之姿搶下8強門票。（編輯：李亨山）1081107